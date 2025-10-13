Tokenomics de USAcoin (USACOIN)
Tokenomics et analyse de prix de USAcoin (USACOIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de USAcoin (USACOIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur USAcoin (USACOIN)
Introducing USAcoin ($USACOIN): The Ultimate Ethereum Memecoin!
What if the U.S. didn’t need a Bitcoin strategic reserve? Enter USAcoin ($USACOIN)—a revolutionary Ethereum-based memecoin with big ambitions. Like Bitcoin, USAcoin boasts a capped supply of 21 million tokens, but that’s where the similarities end.
Built with an upgraded blockchain, USAcoin isn’t just another token. It’s designed to be fast, scalable, and actually viable for payments—bridging the gap between fun and functionality. Whether you're holding for the memes or betting on its payment utility, USAcoin has something for everyone.
Let’s rewrite the future of decentralized finance and show the world what America can do. Together, to the moon and beyond!
Hold strong. Believe in USAcoin. USAcoin | Ethereum Memecoin | Crypto Revolution
Tokenomics de USAcoin (USACOIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de USAcoin (USACOIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USACOIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USACOIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USACOIN, explorez le prix en direct du token USACOIN !
