Informations sur le prix de USAcoin (USACOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00701347 $ 0.00701347 $ 0.00701347 Bas 24 h $ 0.00737886 $ 0.00737886 $ 0.00737886 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00701347$ 0.00701347 $ 0.00701347 Haut 24 h $ 0.00737886$ 0.00737886 $ 0.00737886 Sommet historique $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Prix le plus bas $ 0.00135626$ 0.00135626 $ 0.00135626 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) +4.06% Variation du prix (7 j) +10.68% Variation du prix (7 j) +10.68%

Le prix en temps réel de USAcoin (USACOIN) est de $0.00735444. Au cours des dernières 24 heures, USACOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00701347 et un maximum de $ 0.00737886, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USACOIN est $ 1.27, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00135626.

En termes de performance à court terme, USACOIN a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, +4.06% sur 24 heures et de +10.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USAcoin (USACOIN)

Capitalisation boursière $ 154.44K$ 154.44K $ 154.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 154.44K$ 154.44K $ 154.44K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de USAcoin est de $ 154.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USACOIN est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 154.44K.