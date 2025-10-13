Tokenomics de Undead Blocks (UNDEAD)
Tokenomics et analyse de prix de Undead Blocks (UNDEAD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Undead Blocks (UNDEAD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Undead Blocks (UNDEAD)
"Undead Blocks is a play-to-earn multiplayer FPS zombie survival crypto game. Players can fight their way through hordes of zombies using special NFT weapons & earn ZBUX, the Undead Blocks reward currency, as they progress through easter-egg filled maps. Undead Blocks has over 140 unique weapons & explosives already created. Full game launching in Q3 2022.
‘Zombies’ have been a popular video game & movie theme for over 2 decades. FPS games like Call of Duty attract players from all over the world because of their nice graphics & fun gameplay. We have morphed zombies & FPS with a touch of play-to-earn so users can enjoy an addictive round-based p2e zombie game, beta playable on PC & Mac coming in May 2022, with full game launching in Q3, 2022.
Wagyu Games has been developing the Undead Blocks game since August 2021. The level design, character design & animations, weapon mechanics, and all 140 weapon variations are complete. The team is now hard at work optimizing the map to be compatible with as many devices as possible, including low-spec pc’s etc. "
Tokenomics de Undead Blocks (UNDEAD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Undead Blocks (UNDEAD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens UNDEAD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens UNDEAD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de UNDEAD, explorez le prix en direct du token UNDEAD !
Prévision du prix de UNDEAD
Vous voulez savoir dans quelle direction UNDEAD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de UNDEAD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité