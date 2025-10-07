Informations sur le prix de Undead Blocks (UNDEAD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00269256 $ 0.00269256 $ 0.00269256 Bas 24 h $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00269256$ 0.00269256 $ 0.00269256 Haut 24 h $ 0.00294158$ 0.00294158 $ 0.00294158 Sommet historique $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Prix le plus bas $ 0.0016423$ 0.0016423 $ 0.0016423 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) +1.32% Variation du prix (7 j) +1.34% Variation du prix (7 j) +1.34%

Le prix en temps réel de Undead Blocks (UNDEAD) est de $0.00277295. Au cours des dernières 24 heures, UNDEAD a évolué entre un minimum de $ 0.00269256 et un maximum de $ 0.00294158, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UNDEAD est $ 2.18, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0016423.

En termes de performance à court terme, UNDEAD a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, +1.32% sur 24 heures et de +1.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Undead Blocks (UNDEAD)

Capitalisation boursière $ 41.21K$ 41.21K $ 41.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Offre en circulation 15.00M 15.00M 15.00M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Undead Blocks est de $ 41.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNDEAD est de 15.00M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.37M.