Le prix en temps réel de Undead Blocks est aujourd'hui de 0.00277295 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de UNDEAD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix UNDEAD facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Undead Blocks est aujourd'hui de 0.00277295 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de UNDEAD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix UNDEAD facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 UNDEAD à USD

$0.00277295
+1.30%1D
Graphique du prix de Undead Blocks (UNDEAD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:18:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de Undead Blocks (UNDEAD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00269256
Bas 24 h
$ 0.00294158
Haut 24 h

$ 0.00269256
$ 0.00294158
$ 2.18
$ 0.0016423
+0.46%

+1.32%

+1.34%

+1.34%

Le prix en temps réel de Undead Blocks (UNDEAD) est de $0.00277295. Au cours des dernières 24 heures, UNDEAD a évolué entre un minimum de $ 0.00269256 et un maximum de $ 0.00294158, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UNDEAD est $ 2.18, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0016423.

En termes de performance à court terme, UNDEAD a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, +1.32% sur 24 heures et de +1.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Undead Blocks (UNDEAD)

$ 41.21K
--
$ 1.37M
15.00M
500,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Undead Blocks est de $ 41.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNDEAD est de 15.00M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.37M.

Historique du prix de Undead Blocks (UNDEAD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Undead Blocks en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Undead Blocks en USD était de $ -0.0001752118.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Undead Blocks en USD était de $ -0.0023224859.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Undead Blocks en USD était de $ +0.000402836475849247.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+1.32%
30 jours$ -0.0001752118-6.31%
60 jours$ -0.0023224859-83.75%
90 jours$ +0.000402836475849247+17.00%

Qu'est-ce que Undead Blocks (UNDEAD)

"Undead Blocks is a play-to-earn multiplayer FPS zombie survival crypto game. Players can fight their way through hordes of zombies using special NFT weapons & earn ZBUX, the Undead Blocks reward currency, as they progress through easter-egg filled maps. Undead Blocks has over 140 unique weapons & explosives already created. Full game launching in Q3 2022.

‘Zombies’ have been a popular video game & movie theme for over 2 decades. FPS games like Call of Duty attract players from all over the world because of their nice graphics & fun gameplay. We have morphed zombies & FPS with a touch of play-to-earn so users can enjoy an addictive round-based p2e zombie game, beta playable on PC & Mac coming in May 2022, with full game launching in Q3, 2022.

Wagyu Games has been developing the Undead Blocks game since August 2021. The level design, character design & animations, weapon mechanics, and all 140 weapon variations are complete. The team is now hard at work optimizing the map to be compatible with as many devices as possible, including low-spec pc’s etc. "

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Undead Blocks (UNDEAD)

Prévision de prix de Undead Blocks (USD)

Combien vaudra Undead Blocks (UNDEAD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Undead Blocks (UNDEAD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Undead Blocks.

Consultez la prévision de prix de Undead Blocks maintenant !

UNDEAD en devises locales

Tokenomics de Undead Blocks (UNDEAD)

Comprendre la tokenomics de Undead Blocks (UNDEAD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token UNDEAD !

Combien vaut Undead Blocks (UNDEAD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de UNDEAD en USD est de 0.00277295 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de UNDEAD à USD ?
Le prix actuel de UNDEAD en USD est $ 0.00277295. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Undead Blocks ?
La capitalisation boursière de UNDEAD est de $ 41.21K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de UNDEAD ?
L'offre en circulation de UNDEAD est de 15.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de UNDEAD ?
UNDEAD a atteint un prix ATH de 2.18 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de UNDEAD ?
UNDEAD a vu un prix ATL de 0.0016423 USD.
Quel est le volume de trading de UNDEAD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour UNDEAD est de -- USD.
Est-ce que UNDEAD va augmenter cette année ?
UNDEAD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de UNDEAD pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:18:16 (UTC+8)

