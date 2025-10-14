Tokenomics de TOP HAT (TOPHAT)
Tokenomics et analyse de prix de TOP HAT (TOPHAT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TOP HAT (TOPHAT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur TOP HAT (TOPHAT)
PulseChain's best meme coin. TOPHAT is the magickal coin designed for degens, dreamers, and digital outlaws. The potential of TOPHAT is limitless. With fixed supply and scarcity, TOPHAT might surprise everyone... a symbol of rebellion, community, and cosmic humor, TOPHAT brings meme culture to the next dimension—on the fastest chain alive... you can respond to any X account with 'go @tophatpulse' to generate a TOPHAT pfp for them... m'lady 🎩
Tokenomics de TOP HAT (TOPHAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TOP HAT (TOPHAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TOPHAT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TOPHAT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TOPHAT, explorez le prix en direct du token TOPHAT !
Prévision du prix de TOPHAT
Vous voulez savoir dans quelle direction TOPHAT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TOPHAT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité