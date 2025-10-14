Informations sur le prix de TOP HAT (TOPHAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00150306 $ 0.00150306 $ 0.00150306 Bas 24 h $ 0.00172073 $ 0.00172073 $ 0.00172073 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00150306$ 0.00150306 $ 0.00150306 Haut 24 h $ 0.00172073$ 0.00172073 $ 0.00172073 Sommet historique $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.35% Changement de prix (1J) +5.66% Variation du prix (7 j) +39.23% Variation du prix (7 j) +39.23%

Le prix en temps réel de TOP HAT (TOPHAT) est de $0.0015881. Au cours des dernières 24 heures, TOPHAT a évolué entre un minimum de $ 0.00150306 et un maximum de $ 0.00172073, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOPHAT est $ 0.00297249, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TOPHAT a évolué de -1.35% au cours de la dernière heure, +5.66% sur 24 heures et de +39.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TOP HAT (TOPHAT)

Capitalisation boursière $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Offre en circulation 963.09M 963.09M 963.09M Offre totale 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

La capitalisation boursière actuelle de TOP HAT est de $ 1.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOPHAT est de 963.09M, avec une offre totale de 963094445.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.54M.