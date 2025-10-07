Tokenomics de Swash (SWASH)
Tokenomics et analyse de prix de Swash (SWASH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Swash (SWASH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Swash (SWASH)
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.
Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.
Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.
New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!
Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:
- brands that publish ads
- businesses that buy and analyse data
- data scientists who build models
- developers who innovate on the Swash stack
- charities who receive your donations
The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
Tokenomics de Swash (SWASH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Swash (SWASH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SWASH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SWASH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SWASH, explorez le prix en direct du token SWASH !
Prévision du prix de SWASH
Vous voulez savoir dans quelle direction SWASH pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SWASH combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
