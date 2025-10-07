Informations sur le prix de Swash (SWASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00200809 $ 0.00200809 $ 0.00200809 Bas 24 h $ 0.00208399 $ 0.00208399 $ 0.00208399 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00200809$ 0.00200809 $ 0.00200809 Haut 24 h $ 0.00208399$ 0.00208399 $ 0.00208399 Sommet historique $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Prix le plus bas $ 0.00184015$ 0.00184015 $ 0.00184015 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -2.05% Variation du prix (7 j) -1.13% Variation du prix (7 j) -1.13%

Le prix en temps réel de Swash (SWASH) est de $0.00203821. Au cours des dernières 24 heures, SWASH a évolué entre un minimum de $ 0.00200809 et un maximum de $ 0.00208399, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SWASH est $ 0.95025, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00184015.

En termes de performance à court terme, SWASH a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -2.05% sur 24 heures et de -1.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Swash (SWASH)

Capitalisation boursière $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Offre en circulation 994.96M 994.96M 994.96M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Swash est de $ 2.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SWASH est de 994.96M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.04M.