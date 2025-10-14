Tokenomics de SULLY (SULLY)
Informations sur SULLY (SULLY)
SULLY is a catcoin designed to address several relevant verticals in the crypto ecosystem: Sully uses AI (Animal Intelligence) Sully is a RWA (Real World Animal) Sully is DeFi-nitely a cat (DeFi)
The SULLY community is focused on uplifting creators, building connections, and promoting education in the SULLY telegram.
The SULLY token is used to support artists, tip community members, and fund contests. Join the SULLY telegram to interact with the community.
Tokenomics de SULLY (SULLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SULLY (SULLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SULLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SULLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SULLY, explorez le prix en direct du token SULLY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
