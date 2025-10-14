Informations sur le prix de SULLY (SULLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.26% Changement de prix (1J) +116.34% Variation du prix (7 j) +20.71% Variation du prix (7 j) +20.71%

Le prix en temps réel de SULLY (SULLY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SULLY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SULLY est $ 0.00134211, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SULLY a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +116.34% sur 24 heures et de +20.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SULLY (SULLY)

Capitalisation boursière $ 373.08K$ 373.08K $ 373.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 373.08K$ 373.08K $ 373.08K Offre en circulation 849.84M 849.84M 849.84M Offre totale 849,843,238.830571 849,843,238.830571 849,843,238.830571

La capitalisation boursière actuelle de SULLY est de $ 373.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SULLY est de 849.84M, avec une offre totale de 849843238.830571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 373.08K.