Informations sur Steve ($STEVE)
$STEVE is a community-driven memecoin on Solana, fueling the development of Soulsearch, a groundbreaking game built on the Portals platform.
Founder has years of expertise in Portals and a good reputation. $STEVE has enabled the hiring of a senior developer and a 3D designer to accelerate progress on the game.
Backed by daily tweets, viral songs, memes, custom art, and even plushies, $STEVE thrives through endless collaborations with other crypto communities, fostering fun and engagement. Join the adventure and help shape the future of gaming on Solana.
Stay shiny.
Tokenomics de Steve ($STEVE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Steve ($STEVE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $STEVE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $STEVE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
