Informations sur le prix de Steve ($STEVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00434534$ 0.00434534 $ 0.00434534 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +6.99% Variation du prix (7 j) -23.18% Variation du prix (7 j) -23.18%

Le prix en temps réel de Steve ($STEVE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $STEVE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $STEVE est $ 0.00434534, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $STEVE a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +6.99% sur 24 heures et de -23.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Steve ($STEVE)

Capitalisation boursière $ 84.31K$ 84.31K $ 84.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 86.39K$ 86.39K $ 86.39K Offre en circulation 97.56M 97.56M 97.56M Offre totale 99,976,290.419027 99,976,290.419027 99,976,290.419027

La capitalisation boursière actuelle de Steve est de $ 84.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $STEVE est de 97.56M, avec une offre totale de 99976290.419027. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 86.39K.