Informations sur le prix de Squill (SQUILL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.322997 $ 0.322997 $ 0.322997 Bas 24 h $ 0.347744 $ 0.347744 $ 0.347744 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.322997$ 0.322997 $ 0.322997 Haut 24 h $ 0.347744$ 0.347744 $ 0.347744 Sommet historique $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Prix le plus bas $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Variation du prix (1 h) +0.44% Changement de prix (1J) -6.00% Variation du prix (7 j) +9.94% Variation du prix (7 j) +9.94%

Le prix en temps réel de Squill (SQUILL) est de $0.325332. Au cours des dernières 24 heures, SQUILL a évolué entre un minimum de $ 0.322997 et un maximum de $ 0.347744, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SQUILL est $ 0.523435, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.069945.

En termes de performance à court terme, SQUILL a évolué de +0.44% au cours de la dernière heure, -6.00% sur 24 heures et de +9.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Squill (SQUILL)

Capitalisation boursière $ 490.00K$ 490.00K $ 490.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Offre en circulation 1.51M 1.51M 1.51M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Squill est de $ 490.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SQUILL est de 1.51M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.24M.