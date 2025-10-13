Tokenomics de Sommelier (SOMM)
Tokenomics et analyse de prix de Sommelier (SOMM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sommelier (SOMM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Sommelier (SOMM)
Sommelier is a non-custodial, cross-chain platform for executing actively-managed DeFi investment strategies. Community members can create Cellars that execute on an investment strategy through smart contracts. Cellars are powered by Strategy Providers (SPs) who develop trading strategies and send the recommended actions to the Sommelier Validators to be executed on the Cellar with the intention of gaining yield.
Cellars can be strategies like: A portfolio of BTC and ETH that is rebalanced based on price trends that machine learning algorithms identify An NFT trading strategy that leverages Twitter sentiment around particular collections A strategy that hedges liquidity provision on DEXes
Sommelier employs a unique architecture consisting of the Sommelier Cosmos SDK blockchain, an off-chain execution environment that keeps strategies private while allowing them to leverage a wide variety of off-chain data modeling techniques, and one of the best performing ETH bridges. Strategy instructions are passed across this bridge to reposition assets in Cellars. This bridge is also being expanded to allow access to other chains (like Polygon, Avalanche, etc) so strategies are not tied to just high gas ETH markets.
Sommelier aggregates and batches transactions, thereby reducing gas fees, providing an attractive alternative to Ethereum’s high transaction costs. As for security, Sommelier uses a decentralized governance mechanism run by validators, ensuring state-of-the-art safety of user funds. Validators pass strategy instructions across the bridge, but users’ assets are never moved across it, instead being deployed directly into Cellars. Further, Cellars are non-custodial, meaning that users can withdraw their assets at any time, while strategy providers never have ownership of those assets.
Tokenomics de Sommelier (SOMM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sommelier (SOMM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SOMM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SOMM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
