Informations sur le prix de Sommelier (SOMM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.003358 $ 0.003358 $ 0.003358 Bas 24 h $ 0.00369776 $ 0.00369776 $ 0.00369776 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.003358$ 0.003358 $ 0.003358 Haut 24 h $ 0.00369776$ 0.00369776 $ 0.00369776 Sommet historique $ 7.09$ 7.09 $ 7.09 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.31% Changement de prix (1J) -4.81% Variation du prix (7 j) -6.31% Variation du prix (7 j) -6.31%

Le prix en temps réel de Sommelier (SOMM) est de $0.00345372. Au cours des dernières 24 heures, SOMM a évolué entre un minimum de $ 0.003358 et un maximum de $ 0.00369776, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOMM est $ 7.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SOMM a évolué de -0.31% au cours de la dernière heure, -4.81% sur 24 heures et de -6.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sommelier (SOMM)

Capitalisation boursière $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Offre en circulation 368.25M 368.25M 368.25M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sommelier est de $ 1.28M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOMM est de 368.25M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.74M.