Informations sur le prix de Skyops (SKYOPS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +14.58% Variation du prix (7 j) +14.58%

Le prix en temps réel de Skyops (SKYOPS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SKYOPS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SKYOPS est $ 0.00204963, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SKYOPS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +14.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Skyops (SKYOPS)

Capitalisation boursière $ 22.66K$ 22.66K $ 22.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.68K$ 33.68K $ 33.68K Offre en circulation 67.26M 67.26M 67.26M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Skyops est de $ 22.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SKYOPS est de 67.26M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.68K.