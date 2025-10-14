Qu'est-ce que Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker est une plateforme d'intelligence artificielle décentralisée où plus de 450 000 utilisateurs répartis dans 190 pays valident des données et contribuent avec leurs propres ensembles d'images et de vidéos pour entraîner l'IA de nouvelle génération — tout en gagnant des récompenses via l'écosystème $RAIIN

Tokenomics de Raiinmaker (RAIIN)

Comprendre la tokenomics de Raiinmaker (RAIIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RAIIN !

RAIIN en devises locales

Ressources de Raiinmaker

Pour une compréhension plus approfondie de Raiinmaker, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Raiinmaker Combien vaut Raiinmaker (RAIIN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RAIIN en USD est de 0.008 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RAIIN à USD ? $ 0.008 . Consultez le Le prix actuel de RAIIN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Raiinmaker ? La capitalisation boursière de RAIIN est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RAIIN ? L'offre en circulation de RAIIN est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RAIIN ? RAIIN a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RAIIN ? RAIIN a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de RAIIN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RAIIN est de $ 135.59K USD . Est-ce que RAIIN va augmenter cette année ? RAIIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RAIIN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Raiinmaker (RAIIN)

Temps (UTC+8) Type Information 10-13 21:33:00 Mises à jour de l'industrie CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars 10-13 17:20:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue 10-13 10:50:00 Mises à jour de l'industrie La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h 10-12 07:40:07 Mises à jour de l'industrie Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures 10-12 05:22:00 Mises à jour de l'industrie Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés 10-11 21:42:43 Mises à jour de l'industrie La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

