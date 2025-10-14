Le prix en temps réel de Raiinmaker est aujourd'hui de 0.008 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RAIIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RAIIN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Raiinmaker est aujourd'hui de 0.008 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RAIIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RAIIN facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur RAIIN

Informations sur le prix de RAIIN

Livre blanc de RAIIN

Site officiel de RAIIN

Tokenomics de RAIIN

Prévisions de prix de RAIIN

Historique de RAIIN

Guide d'achat de RAIIN

Convertisseur de RAIIN en monnaie fiduciaire

RAIIN au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Raiinmaker

Cours Raiinmaker(RAIIN)

Prix en temps réel : 1 RAIIN à USD

$0.008
$0.008$0.008
-5.88%1D
USD
Graphique du prix de Raiinmaker (RAIIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:57:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de Raiinmaker (RAIIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0078
$ 0.0078$ 0.0078
Bas 24 h
$ 0.0089
$ 0.0089$ 0.0089
Haut 24 h

$ 0.0078
$ 0.0078$ 0.0078

$ 0.0089
$ 0.0089$ 0.0089

--
----

--
----

-2.44%

-5.88%

-51.22%

-51.22%

Le prix en temps réel de Raiinmaker (RAIIN) est de $ 0.008. Au cours des dernières 24 heures, RAIIN a évolué entre un minimum de $ 0.0078 et un maximum de $ 0.0089, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RAIIN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, RAIIN a évolué de -2.44% au cours de la dernière heure, -5.88% sur 24 heures et de -51.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Raiinmaker (RAIIN)

--
----

$ 135.59K
$ 135.59K$ 135.59K

$ 800.00K
$ 800.00K$ 800.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SEIEVM

La capitalisation boursière actuelle de Raiinmaker est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 135.59K. L'offre en circulation de RAIIN est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 800.00K.

Historique du prix de Raiinmaker (RAIIN) en USD

Suivez la variation du prix de Raiinmaker aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0005-5.88%
30 jours$ -0.0112-58.34%
60 jours$ -0.1868-95.90%
90 jours$ -0.142-94.67%
Variation du prix de Raiinmaker aujourd'hui

Aujourd'hui, RAIIN a enregistré une variation de $ -0.0005 (-5.88%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Raiinmaker sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0112 (-58.34%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Raiinmaker

En élargissant la vue à 60 jours, RAIIN a constaté une variation de $ -0.1868 (-95.90%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Raiinmaker sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.142 (-94.67%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Raiinmaker (RAIIN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Raiinmaker.

Qu'est-ce que Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker est une plateforme d’intelligence artificielle décentralisée où plus de 450 000 utilisateurs répartis dans 190 pays valident des données et contribuent avec leurs propres ensembles d’images et de vidéos pour entraîner l’IA de nouvelle génération — tout en gagnant des récompenses via l’écosystème $RAIIN

Raiinmaker est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Raiinmaker. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de RAIINpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Raiinmaker sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Raiinmaker fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Raiinmaker (USD)

Combien vaudra Raiinmaker (RAIIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Raiinmaker (RAIIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Raiinmaker.

Consultez la prévision de prix de Raiinmaker maintenant !

Tokenomics de Raiinmaker (RAIIN)

Comprendre la tokenomics de Raiinmaker (RAIIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RAIIN !

Guide d'achat de Raiinmaker (RAIIN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Raiinmaker? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Raiinmaker. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

RAIIN en devises locales

1 Raiinmaker (RAIIN) à VND
210.52
1 Raiinmaker (RAIIN) à AUD
A$0.01232
1 Raiinmaker (RAIIN) à GBP
0.006
1 Raiinmaker (RAIIN) à EUR
0.00688
1 Raiinmaker (RAIIN) à USD
$0.008
1 Raiinmaker (RAIIN) à MYR
RM0.03376
1 Raiinmaker (RAIIN) à TRY
0.33456
1 Raiinmaker (RAIIN) à JPY
¥1.208
1 Raiinmaker (RAIIN) à ARS
ARS$10.7816
1 Raiinmaker (RAIIN) à RUB
0.63856
1 Raiinmaker (RAIIN) à INR
0.71024
1 Raiinmaker (RAIIN) à IDR
Rp133.33328
1 Raiinmaker (RAIIN) à KRW
11.46128
1 Raiinmaker (RAIIN) à PHP
0.46544
1 Raiinmaker (RAIIN) à EGP
￡E.0.38192
1 Raiinmaker (RAIIN) à BRL
R$0.04376
1 Raiinmaker (RAIIN) à CAD
C$0.0112
1 Raiinmaker (RAIIN) à BDT
0.97464
1 Raiinmaker (RAIIN) à NGN
11.69584
1 Raiinmaker (RAIIN) à COP
$31.496
1 Raiinmaker (RAIIN) à ZAR
R.0.13944
1 Raiinmaker (RAIIN) à UAH
0.3332
1 Raiinmaker (RAIIN) à TZS
T.Sh.19.656
1 Raiinmaker (RAIIN) à VES
Bs1.544
1 Raiinmaker (RAIIN) à CLP
$7.656
1 Raiinmaker (RAIIN) à PKR
Rs2.26624
1 Raiinmaker (RAIIN) à KZT
4.30104
1 Raiinmaker (RAIIN) à THB
฿0.26224
1 Raiinmaker (RAIIN) à TWD
NT$0.24608
1 Raiinmaker (RAIIN) à AED
د.إ0.02936
1 Raiinmaker (RAIIN) à CHF
Fr0.0064
1 Raiinmaker (RAIIN) à HKD
HK$0.06216
1 Raiinmaker (RAIIN) à AMD
֏3.06392
1 Raiinmaker (RAIIN) à MAD
.د.م0.07328
1 Raiinmaker (RAIIN) à MXN
$0.14872
1 Raiinmaker (RAIIN) à SAR
ريال0.03
1 Raiinmaker (RAIIN) à ETB
Br1.17488
1 Raiinmaker (RAIIN) à KES
KSh1.03352
1 Raiinmaker (RAIIN) à JOD
د.أ0.005672
1 Raiinmaker (RAIIN) à PLN
0.02944
1 Raiinmaker (RAIIN) à RON
лв0.0352
1 Raiinmaker (RAIIN) à SEK
kr0.07616
1 Raiinmaker (RAIIN) à BGN
лв0.01352
1 Raiinmaker (RAIIN) à HUF
Ft2.71736
1 Raiinmaker (RAIIN) à CZK
0.1684
1 Raiinmaker (RAIIN) à KWD
د.ك0.002448
1 Raiinmaker (RAIIN) à ILS
0.02648
1 Raiinmaker (RAIIN) à BOB
Bs0.05544
1 Raiinmaker (RAIIN) à AZN
0.0136
1 Raiinmaker (RAIIN) à TJS
SM0.07352
1 Raiinmaker (RAIIN) à GEL
0.0216
1 Raiinmaker (RAIIN) à AOA
Kz7.29256
1 Raiinmaker (RAIIN) à BHD
.د.ب0.003016
1 Raiinmaker (RAIIN) à BMD
$0.008
1 Raiinmaker (RAIIN) à DKK
kr0.05168
1 Raiinmaker (RAIIN) à HNL
L0.21024
1 Raiinmaker (RAIIN) à MUR
0.36368
1 Raiinmaker (RAIIN) à NAD
$0.13856
1 Raiinmaker (RAIIN) à NOK
kr0.08136
1 Raiinmaker (RAIIN) à NZD
$0.014
1 Raiinmaker (RAIIN) à PAB
B/.0.008
1 Raiinmaker (RAIIN) à PGK
K0.0336
1 Raiinmaker (RAIIN) à QAR
ر.ق0.0292
1 Raiinmaker (RAIIN) à RSD
дин.0.81072
1 Raiinmaker (RAIIN) à UZS
soʻm97.56096
1 Raiinmaker (RAIIN) à ALL
L0.6688
1 Raiinmaker (RAIIN) à ANG
ƒ0.01432
1 Raiinmaker (RAIIN) à AWG
ƒ0.01432
1 Raiinmaker (RAIIN) à BBD
$0.016
1 Raiinmaker (RAIIN) à BAM
KM0.01344
1 Raiinmaker (RAIIN) à BIF
Fr23.592
1 Raiinmaker (RAIIN) à BND
$0.01032
1 Raiinmaker (RAIIN) à BSD
$0.008
1 Raiinmaker (RAIIN) à JMD
$1.28656
1 Raiinmaker (RAIIN) à KHR
32.12848
1 Raiinmaker (RAIIN) à KMF
Fr3.392
1 Raiinmaker (RAIIN) à LAK
173.91304
1 Raiinmaker (RAIIN) à LKR
රු2.422
1 Raiinmaker (RAIIN) à MDL
L0.13544
1 Raiinmaker (RAIIN) à MGA
Ar35.8744
1 Raiinmaker (RAIIN) à MOP
P0.06408
1 Raiinmaker (RAIIN) à MVR
0.1224
1 Raiinmaker (RAIIN) à MWK
MK13.88888
1 Raiinmaker (RAIIN) à MZN
MT0.5112
1 Raiinmaker (RAIIN) à NPR
रु1.13504
1 Raiinmaker (RAIIN) à PYG
56.336
1 Raiinmaker (RAIIN) à RWF
Fr11.624
1 Raiinmaker (RAIIN) à SBD
$0.06584
1 Raiinmaker (RAIIN) à SCR
0.1188
1 Raiinmaker (RAIIN) à SRD
$0.31032
1 Raiinmaker (RAIIN) à SVC
$0.07
1 Raiinmaker (RAIIN) à SZL
L0.13848
1 Raiinmaker (RAIIN) à TMT
m0.028
1 Raiinmaker (RAIIN) à TND
د.ت0.023536
1 Raiinmaker (RAIIN) à TTD
$0.05432
1 Raiinmaker (RAIIN) à UGX
Sh27.488
1 Raiinmaker (RAIIN) à XAF
Fr4.536
1 Raiinmaker (RAIIN) à XCD
$0.0216
1 Raiinmaker (RAIIN) à XOF
Fr4.536
1 Raiinmaker (RAIIN) à XPF
Fr0.824
1 Raiinmaker (RAIIN) à BWP
P0.10712
1 Raiinmaker (RAIIN) à BZD
$0.01608
1 Raiinmaker (RAIIN) à CVE
$0.762
1 Raiinmaker (RAIIN) à DJF
Fr1.424
1 Raiinmaker (RAIIN) à DOP
$0.50336
1 Raiinmaker (RAIIN) à DZD
د.ج1.04272
1 Raiinmaker (RAIIN) à FJD
$0.01824
1 Raiinmaker (RAIIN) à GNF
Fr69.56
1 Raiinmaker (RAIIN) à GTQ
Q0.06128
1 Raiinmaker (RAIIN) à GYD
$1.67464
1 Raiinmaker (RAIIN) à ISK
kr0.976

Ressources de Raiinmaker

Pour une compréhension plus approfondie de Raiinmaker, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Raiinmaker
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Raiinmaker

Combien vaut Raiinmaker (RAIIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RAIIN en USD est de 0.008 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RAIIN à USD ?
Le prix actuel de RAIIN en USD est $ 0.008. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Raiinmaker ?
La capitalisation boursière de RAIIN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RAIIN ?
L'offre en circulation de RAIIN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RAIIN ?
RAIIN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RAIIN ?
RAIIN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de RAIIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RAIIN est de $ 135.59K USD.
Est-ce que RAIIN va augmenter cette année ?
RAIIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RAIIN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:57:14 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Raiinmaker (RAIIN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour RAIIN vers USD

Montant

RAIIN
RAIIN
USD
USD

1 RAIIN = 0.008 USD

Trader RAIIN

RAIIN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
-5.88%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme