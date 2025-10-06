Le prix en temps réel de Joysticklabs est aujourd'hui de 0.0001275 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de JSK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix JSK facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Joysticklabs est aujourd'hui de 0.0001275 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de JSK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix JSK facilement sur MEXC maintenant.

Cours Joysticklabs(JSK)

Prix en temps réel : 1 JSK à USD

$0.0001275
-0.54%1D
USD
Graphique du prix de Joysticklabs (JSK) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:40:09 (UTC+8)

Informations sur le prix de Joysticklabs (JSK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00011
Bas 24 h
$ 0.0001513
Haut 24 h

$ 0.00011
$ 0.0001513
--
--
-0.08%

-0.54%

-24.29%

-24.29%

Le prix en temps réel de Joysticklabs (JSK) est de $ 0.0001275. Au cours des dernières 24 heures, JSK a évolué entre un minimum de $ 0.00011 et un maximum de $ 0.0001513, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JSK est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, JSK a évolué de -0.08% au cours de la dernière heure, -0.54% sur 24 heures et de -24.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Joysticklabs (JSK)

--
$ 29.07K
$ 191.25K
--
1,500,000,000
BSC

La capitalisation boursière actuelle de Joysticklabs est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 29.07K. L'offre en circulation de JSK est de --, avec une offre totale de 1500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 191.25K.

Historique du prix de Joysticklabs (JSK) en USD

Suivez la variation du prix de Joysticklabs aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000000692-0.54%
30 jours$ -0.0003893-75.33%
60 jours$ -0.3998725-99.97%
90 jours$ -0.3998725-99.97%
Variation du prix de Joysticklabs aujourd'hui

Aujourd'hui, JSK a enregistré une variation de $ -0.000000692 (-0.54%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Joysticklabs sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0003893 (-75.33%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Joysticklabs

En élargissant la vue à 60 jours, JSK a constaté une variation de $ -0.3998725 (-99.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Joysticklabs sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.3998725 (-99.97%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Joysticklabs (JSK) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Joysticklabs.

Qu'est-ce que Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs est un écosystème de gamers qui façonnent l'avenir du jeu vidéo en reliant le Web3 et le gaming traditionnel grâce à des produits attrayants, conviviaux et fluides.

Joysticklabs est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Joysticklabs. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de JSKpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Joysticklabs sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Joysticklabs fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Joysticklabs (USD)

Combien vaudra Joysticklabs (JSK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Joysticklabs (JSK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Joysticklabs.

Consultez la prévision de prix de Joysticklabs maintenant !

Tokenomics de Joysticklabs (JSK)

Comprendre la tokenomics de Joysticklabs (JSK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JSK !

Guide d'achat de Joysticklabs (JSK)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Joysticklabs? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Joysticklabs. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

JSK en devises locales

1 Joysticklabs (JSK) à VND
3.3551625
1 Joysticklabs (JSK) à AUD
A$0.000192525
1 Joysticklabs (JSK) à GBP
0.00009435
1 Joysticklabs (JSK) à EUR
0.000108375
1 Joysticklabs (JSK) à USD
$0.0001275
1 Joysticklabs (JSK) à MYR
RM0.000536775
1 Joysticklabs (JSK) à TRY
0.005315475
1 Joysticklabs (JSK) à JPY
¥0.019125
1 Joysticklabs (JSK) à ARS
ARS$0.18162375
1 Joysticklabs (JSK) à RUB
0.010507275
1 Joysticklabs (JSK) à INR
0.011318175
1 Joysticklabs (JSK) à IDR
Rp2.12499915
1 Joysticklabs (JSK) à KRW
0.18033855
1 Joysticklabs (JSK) à PHP
0.007426875
1 Joysticklabs (JSK) à EGP
￡E.0.00607665
1 Joysticklabs (JSK) à BRL
R$0.000679575
1 Joysticklabs (JSK) à CAD
C$0.000177225
1 Joysticklabs (JSK) à BDT
0.01554225
1 Joysticklabs (JSK) à NGN
0.18722355
1 Joysticklabs (JSK) à COP
$0.496108875
1 Joysticklabs (JSK) à ZAR
R.0.002199375
1 Joysticklabs (JSK) à UAH
0.005269575
1 Joysticklabs (JSK) à TZS
T.Sh.0.3132675
1 Joysticklabs (JSK) à VES
Bs0.0235875
1 Joysticklabs (JSK) à CLP
$0.1225275
1 Joysticklabs (JSK) à PKR
Rs0.0361896
1 Joysticklabs (JSK) à KZT
0.06993885
1 Joysticklabs (JSK) à THB
฿0.004131
1 Joysticklabs (JSK) à TWD
NT$0.00389895
1 Joysticklabs (JSK) à AED
د.إ0.000467925
1 Joysticklabs (JSK) à CHF
Fr0.000100725
1 Joysticklabs (JSK) à HKD
HK$0.00099195
1 Joysticklabs (JSK) à AMD
֏0.04896255
1 Joysticklabs (JSK) à MAD
.د.م0.001161525
1 Joysticklabs (JSK) à MXN
$0.00234855
1 Joysticklabs (JSK) à SAR
ريال0.000478125
1 Joysticklabs (JSK) à ETB
Br0.018455625
1 Joysticklabs (JSK) à KES
KSh0.016471725
1 Joysticklabs (JSK) à JOD
د.أ0.0000903975
1 Joysticklabs (JSK) à PLN
0.000462825
1 Joysticklabs (JSK) à RON
лв0.00055335
1 Joysticklabs (JSK) à SEK
kr0.00119595
1 Joysticklabs (JSK) à BGN
лв0.000212925
1 Joysticklabs (JSK) à HUF
Ft0.042231825
1 Joysticklabs (JSK) à CZK
0.00263925
1 Joysticklabs (JSK) à KWD
د.ك0.000039015
1 Joysticklabs (JSK) à ILS
0.00041565
1 Joysticklabs (JSK) à BOB
Bs0.0008823
1 Joysticklabs (JSK) à AZN
0.00021675
1 Joysticklabs (JSK) à TJS
SM0.001189575
1 Joysticklabs (JSK) à GEL
0.0003468
1 Joysticklabs (JSK) à AOA
Kz0.116225175
1 Joysticklabs (JSK) à BHD
.د.ب0.00004794
1 Joysticklabs (JSK) à BMD
$0.0001275
1 Joysticklabs (JSK) à DKK
kr0.000812175
1 Joysticklabs (JSK) à HNL
L0.00335325
1 Joysticklabs (JSK) à MUR
0.005779575
1 Joysticklabs (JSK) à NAD
$0.00220065
1 Joysticklabs (JSK) à NOK
kr0.001268625
1 Joysticklabs (JSK) à NZD
$0.000218025
1 Joysticklabs (JSK) à PAB
B/.0.0001275
1 Joysticklabs (JSK) à PGK
K0.00054315
1 Joysticklabs (JSK) à QAR
ر.ق0.000465375
1 Joysticklabs (JSK) à RSD
дин.0.012753825
1 Joysticklabs (JSK) à UZS
soʻm1.536144225
1 Joysticklabs (JSK) à ALL
L0.010530225
1 Joysticklabs (JSK) à ANG
ƒ0.000228225
1 Joysticklabs (JSK) à AWG
ƒ0.0002295
1 Joysticklabs (JSK) à BBD
$0.000255
1 Joysticklabs (JSK) à BAM
KM0.00021165
1 Joysticklabs (JSK) à BIF
Fr0.3759975
1 Joysticklabs (JSK) à BND
$0.000164475
1 Joysticklabs (JSK) à BSD
$0.0001275
1 Joysticklabs (JSK) à JMD
$0.020510925
1 Joysticklabs (JSK) à KHR
0.51204765
1 Joysticklabs (JSK) à KMF
Fr0.0534225
1 Joysticklabs (JSK) à LAK
2.771739075
1 Joysticklabs (JSK) à LKR
Rs0.038636325
1 Joysticklabs (JSK) à MDL
L0.002138175
1 Joysticklabs (JSK) à MGA
Ar0.5691957
1 Joysticklabs (JSK) à MOP
P0.00102255
1 Joysticklabs (JSK) à MVR
0.00195075
1 Joysticklabs (JSK) à MWK
MK0.221354025
1 Joysticklabs (JSK) à MZN
MT0.00814725
1 Joysticklabs (JSK) à NPR
Rs0.01815345
1 Joysticklabs (JSK) à PYG
0.897855
1 Joysticklabs (JSK) à RWF
Fr0.1852575
1 Joysticklabs (JSK) à SBD
$0.001049325
1 Joysticklabs (JSK) à SCR
0.001890825
1 Joysticklabs (JSK) à SRD
$0.00485775
1 Joysticklabs (JSK) à SVC
$0.0011169
1 Joysticklabs (JSK) à SZL
L0.00220065
1 Joysticklabs (JSK) à TMT
m0.00044625
1 Joysticklabs (JSK) à TND
د.ت0.000372045
1 Joysticklabs (JSK) à TTD
$0.000865725
1 Joysticklabs (JSK) à UGX
Sh0.44268
1 Joysticklabs (JSK) à XAF
Fr0.0714
1 Joysticklabs (JSK) à XCD
$0.00034425
1 Joysticklabs (JSK) à XOF
Fr0.0714
1 Joysticklabs (JSK) à XPF
Fr0.0128775
1 Joysticklabs (JSK) à BWP
P0.001697025
1 Joysticklabs (JSK) à BZD
$0.000256275
1 Joysticklabs (JSK) à CVE
$0.01199775
1 Joysticklabs (JSK) à DJF
Fr0.022695
1 Joysticklabs (JSK) à DOP
$0.0079815
1 Joysticklabs (JSK) à DZD
د.ج0.0164832
1 Joysticklabs (JSK) à FJD
$0.000286875
1 Joysticklabs (JSK) à GNF
Fr1.1086125
1 Joysticklabs (JSK) à GTQ
Q0.000977925
1 Joysticklabs (JSK) à GYD
$0.026717625
1 Joysticklabs (JSK) à ISK
kr0.0154275

Ressources de Joysticklabs

Pour une compréhension plus approfondie de Joysticklabs, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Joysticklabs
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Joysticklabs

Combien vaut Joysticklabs (JSK) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de JSK en USD est de 0.0001275 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de JSK à USD ?
Le prix actuel de JSK en USD est $ 0.0001275. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Joysticklabs ?
La capitalisation boursière de JSK est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de JSK ?
L'offre en circulation de JSK est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JSK ?
JSK a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JSK ?
JSK a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de JSK ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JSK est de $ 29.07K USD.
Est-ce que JSK va augmenter cette année ?
JSK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JSK pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Joysticklabs (JSK)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
10-03 10:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
10-03 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août

Actualités à la une

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025

Projets Notables Sur le Point de Lancer des Tokens & Airdrops au T4 de 2025

October 5, 2025

Bitcoin atteint 125 000 $ ! Zcash (ZEC) mène la montée des pièces de confidentialité dans la dernière course haussière des crypto-monnaies

October 5, 2025
