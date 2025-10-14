Tokenomics de SCHIZO (SCHIZO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SCHIZO (SCHIZO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur SCHIZO (SCHIZO)
SCHIZO is a memecoin inspired by the popular surreal memes, a strange and unique brand of ironic memes that make you question reality and embrace absurdity. These memes often feature bizarre, nonsensical humor that defies traditional logic and comedic structure. The aim of SCHIZO is to reunite a community of people who share this niche humor and enjoy its deep irony. By creating a space where like-minded individuals can connect and share their love for surreal memes, SCHIZO fosters a sense of belonging and creativity. The project not only celebrates the humor and creativity of surreal memes but also encourages users to participate in the community through various events and challenges, making the experience interactive and engaging. Ultimately, SCHIZO aims to bring joy, laughter, and a touch of the surreal to its community members.
Tokenomics de SCHIZO (SCHIZO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SCHIZO (SCHIZO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SCHIZO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SCHIZO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SCHIZO, explorez le prix en direct du token SCHIZO !
