Informations sur le prix de SCHIZO (SCHIZO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00011894 Haut 24 h $ 0.0001328 Sommet historique $ 0.00370351 Prix le plus bas $ 0.00001972 Variation du prix (1 h) -0.54% Changement de prix (1J) -2.40% Variation du prix (7 j) -19.80%

Le prix en temps réel de SCHIZO (SCHIZO) est de $0.00012848. Au cours des dernières 24 heures, SCHIZO a évolué entre un minimum de $ 0.00011894 et un maximum de $ 0.0001328, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCHIZO est $ 0.00370351, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001972.

En termes de performance à court terme, SCHIZO a évolué de -0.54% au cours de la dernière heure, -2.40% sur 24 heures et de -19.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SCHIZO (SCHIZO)

Capitalisation boursière $ 128.44K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 128.44K Offre en circulation 999.99M Offre totale 999,999,999.0

La capitalisation boursière actuelle de SCHIZO est de $ 128.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCHIZO est de 999.99M, avec une offre totale de 999999999.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 128.44K.