Tokenomics de Salute (SLT)
Tokenomics et analyse de prix de Salute (SLT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Salute (SLT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Salute (SLT)
The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.
Tokenomics de Salute (SLT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Salute (SLT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SLT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SLT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SLT, explorez le prix en direct du token SLT !
Prévision du prix de SLT
Vous voulez savoir dans quelle direction SLT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SLT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité