Informations sur le prix de Salute (SLT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.71% Changement de prix (1J) +6.11% Variation du prix (7 j) -31.01% Variation du prix (7 j) -31.01%

Le prix en temps réel de Salute (SLT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SLT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SLT a évolué de +2.71% au cours de la dernière heure, +6.11% sur 24 heures et de -31.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Salute (SLT)

Capitalisation boursière $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Salute est de $ 7.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLT est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.16M.