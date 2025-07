Informations sur renBTC (RENBTC)

REN Tokenized BTC

Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

Site officiel : https://renproject.io/ Livre blanc : https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction