En savoir plus sur VELVET
Informations sur le prix de VELVET
Livre blanc de VELVET
Site officiel de VELVET
Tokenomics de VELVET
Prévisions de prix de VELVET
Historique de VELVET
Guide d'achat de VELVET
Convertisseur de VELVET en monnaie fiduciaire
VELVET au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de Velvet (VELVET)
Tokenomics et analyse de prix de Velvet (VELVET)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Velvet (VELVET), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Velvet (VELVET)
Velvet est un système d'exploitation DeFAI qui simplifie la recherche on-chain, le trading et la gestion de portefeuille. L'application Velvet est disponible sur BNB Chain, Base, Solana, Ethereum et Sonic, avec plus de 100 000 utilisateurs tradant et exécutant des stratégies DeFi. Son copilote IA multi-agent est intégré à l'application pour aider à découvrir, analyser et exécuter de nouvelles opportunités à l'aide du langage naturel. L'infrastructure Velvet permet également à d'autres utilisateurs de créer des stratégies DeFi tokenisées et de les gérer via une interface ou des API, avec plus de 10 000 coffres déjà créés par des KOLs, des traders et des fonds spéculatifs crypto.
Tokenomics de Velvet (VELVET) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Velvet (VELVET) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VELVET qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VELVET pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VELVET, explorez le prix en direct du token VELVET !
Comment acheter du VELVET
Envie d'ajouter du Velvet (VELVET) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du VELVET, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Velvet (VELVET)
L'analyse de l'historique du prix de VELVET permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de VELVET
Vous voulez savoir dans quelle direction VELVET pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VELVET combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Velvet (VELVET)
Montant
1 VELVET = 0.17983 USD