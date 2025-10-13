Tokenomics de Pepe Bundle (PUNDLE)
Tokenomics et analyse de prix de Pepe Bundle (PUNDLE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pepe Bundle (PUNDLE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Pepe Bundle (PUNDLE)
PUNDLE (PEPE BUNDLE) is a meme-based cryptocurrency that introduces a structured, bundle-driven token distribution model to ensure long-term sustainability and strategic growth. With a fixed 1 billion token supply, PUNDLE uses locked “bundles” allocated for marketing, liquidity, and exchange support, which are only released at key milestones. This model preserves scarcity, funds ongoing awareness campaigns, and supports stable trading conditions. The project aims to redefine meme coins by combining viral potential with disciplined supply control and a clear multi-phase exchange rollout strategy.
Tokenomics de Pepe Bundle (PUNDLE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pepe Bundle (PUNDLE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PUNDLE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PUNDLE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PUNDLE, explorez le prix en direct du token PUNDLE !
Prévision du prix de PUNDLE
Vous voulez savoir dans quelle direction PUNDLE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PUNDLE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité