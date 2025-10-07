Informations sur le prix de Pepe Bundle (PUNDLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00294221 $ 0.00294221 $ 0.00294221 Bas 24 h $ 0.00311812 $ 0.00311812 $ 0.00311812 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00294221$ 0.00294221 $ 0.00294221 Haut 24 h $ 0.00311812$ 0.00311812 $ 0.00311812 Sommet historique $ 0.04942505$ 0.04942505 $ 0.04942505 Prix le plus bas $ 0.00117219$ 0.00117219 $ 0.00117219 Variation du prix (1 h) +0.71% Changement de prix (1J) +3.87% Variation du prix (7 j) +12.92% Variation du prix (7 j) +12.92%

Le prix en temps réel de Pepe Bundle (PUNDLE) est de $0.00308373. Au cours des dernières 24 heures, PUNDLE a évolué entre un minimum de $ 0.00294221 et un maximum de $ 0.00311812, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUNDLE est $ 0.04942505, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00117219.

En termes de performance à court terme, PUNDLE a évolué de +0.71% au cours de la dernière heure, +3.87% sur 24 heures et de +12.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pepe Bundle (PUNDLE)

Capitalisation boursière $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pepe Bundle est de $ 3.08M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUNDLE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.08M.