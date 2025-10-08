Tokenomics de PathOS (PATHOS)
Tokenomics et analyse de prix de PathOS (PATHOS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PathOS (PATHOS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur PathOS (PATHOS)
PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.
Tokenomics de PathOS (PATHOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PathOS (PATHOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PATHOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PATHOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
