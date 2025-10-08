Informations sur le prix de PathOS (PATHOS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00094893 $ 0.00094893 $ 0.00094893 Bas 24 h $ 0.00101159 $ 0.00101159 $ 0.00101159 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00094893$ 0.00094893 $ 0.00094893 Haut 24 h $ 0.00101159$ 0.00101159 $ 0.00101159 Sommet historique $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Prix le plus bas $ 0.00038507$ 0.00038507 $ 0.00038507 Variation du prix (1 h) -0.38% Changement de prix (1J) -3.56% Variation du prix (7 j) -6.79% Variation du prix (7 j) -6.79%

Le prix en temps réel de PathOS (PATHOS) est de $0.00095645. Au cours des dernières 24 heures, PATHOS a évolué entre un minimum de $ 0.00094893 et un maximum de $ 0.00101159, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PATHOS est $ 0.00473122, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038507.

En termes de performance à court terme, PATHOS a évolué de -0.38% au cours de la dernière heure, -3.56% sur 24 heures et de -6.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PathOS (PATHOS)

Capitalisation boursière $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PathOS est de $ 20.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PATHOS est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.14K.