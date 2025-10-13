Tokenomics de Ocean Protocol (OCEAN)
Tokenomics et analyse de prix de Ocean Protocol (OCEAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ocean Protocol (OCEAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Ocean Protocol (OCEAN)
Ocean Protocol is an ecosystem for sharing data and associated services. It provides a tokenized service layer that exposes data, storage, compute and algorithms for consumption with a set of deterministic proofs on availability and integrity that serve as verifiable service agreements. There is staking on services to signal quality, reputation and ward against Sybil Attacks.
Ocean helps to unlock data, particularly for AI. It is designed for scale and uses blockchain technology that allows data to be shared and sold in a safe, secure and transparent manner.
The Ocean Protocol is an ecosystem composed of data assets and services, where assets are represented by data and algorithms, and services are represented by integration, processing and persistence mechanisms. Ocean Protocol facilitates discovery by storing and promoting metadata, linking assets and services, and provides a licensing framework that has toolsets for pricing.
A multitude of data marketplaces can hook into Ocean Protocol to provide “last mile” services to connect data providers and consumers. Ocean Protocol is designed so that data owners cannot be locked-in to any single marketplace. The data owner controls each dataset.
Tokenomics de Ocean Protocol (OCEAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ocean Protocol (OCEAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OCEAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OCEAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OCEAN, explorez le prix en direct du token OCEAN !
