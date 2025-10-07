Informations sur le prix de Ocean Protocol (OCEAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.253048 $ 0.253048 $ 0.253048 Bas 24 h $ 0.259892 $ 0.259892 $ 0.259892 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.253048$ 0.253048 $ 0.253048 Haut 24 h $ 0.259892$ 0.259892 $ 0.259892 Sommet historique $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Prix le plus bas $ 0.01284832$ 0.01284832 $ 0.01284832 Variation du prix (1 h) +0.21% Changement de prix (1J) +1.01% Variation du prix (7 j) +3.66% Variation du prix (7 j) +3.66%

Le prix en temps réel de Ocean Protocol (OCEAN) est de $0.258325. Au cours des dernières 24 heures, OCEAN a évolué entre un minimum de $ 0.253048 et un maximum de $ 0.259892, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OCEAN est $ 1.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01284832.

En termes de performance à court terme, OCEAN a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, +1.01% sur 24 heures et de +3.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ocean Protocol (OCEAN)

Capitalisation boursière $ 51.59M$ 51.59M $ 51.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.11M$ 69.11M $ 69.11M Offre en circulation 200.08M 200.08M 200.08M Offre totale 268,002,924.66640207 268,002,924.66640207 268,002,924.66640207

La capitalisation boursière actuelle de Ocean Protocol est de $ 51.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OCEAN est de 200.08M, avec une offre totale de 268002924.66640207. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.11M.