Informations sur le prix de Nikepig (NIKEPIG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00191497 $ 0.00191497 $ 0.00191497 Bas 24 h $ 0.00194347 $ 0.00194347 $ 0.00194347 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00191497$ 0.00191497 $ 0.00191497 Haut 24 h $ 0.00194347$ 0.00194347 $ 0.00194347 Sommet historique $ 0.01797996$ 0.01797996 $ 0.01797996 Prix le plus bas $ 0.00117187$ 0.00117187 $ 0.00117187 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) +0.47% Variation du prix (7 j) -9.51% Variation du prix (7 j) -9.51%

Le prix en temps réel de Nikepig (NIKEPIG) est de $0.00194031. Au cours des dernières 24 heures, NIKEPIG a évolué entre un minimum de $ 0.00191497 et un maximum de $ 0.00194347, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIKEPIG est $ 0.01797996, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00117187.

En termes de performance à court terme, NIKEPIG a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, +0.47% sur 24 heures et de -9.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nikepig (NIKEPIG)

Capitalisation boursière $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Offre en circulation 899.72M 899.72M 899.72M Offre totale 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

La capitalisation boursière actuelle de Nikepig est de $ 1.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIKEPIG est de 899.72M, avec une offre totale de 899717800.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.75M.