Tokenomics de Nikepig (NIKEPIG)
Tokenomics et analyse de prix de Nikepig (NIKEPIG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nikepig (NIKEPIG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Nikepig (NIKEPIG)
NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.
This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.
As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.
Tokenomics de Nikepig (NIKEPIG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nikepig (NIKEPIG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIKEPIG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIKEPIG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NIKEPIG, explorez le prix en direct du token NIKEPIG !
Prévision du prix de NIKEPIG
Vous voulez savoir dans quelle direction NIKEPIG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NIKEPIG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité