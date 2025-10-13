Tokenomics de Nibbles (NIBBLES)
Nibbles is about storytelling on Solana.
The token, a memecoin/community token, was 100% stealth and fair launched.
No insiders, no pre-sale, no individual team allocations!
Meet Nibbles, a curious red panda who yearned for more than his daily routine of bamboo feedings and scheduled naps. One fateful night, he discovered a world beyond his enclosure's bars – a vibrant cityscape pulsing with endless possibilities. Inspired by Nibbles' spirit of adventure, we've created something pure and transparent. No presales, zero taxes, locked liquidity pool – because true liberation shouldn't come with fine print. This is more than a token; it's an invitation to join Nibbles on his journey into a world where possibilities are unlimited and adventure awaits around every corner. Welcome to the wild side of Solana.
Tokenomics de Nibbles (NIBBLES) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nibbles (NIBBLES) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIBBLES qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIBBLES pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NIBBLES, explorez le prix en direct du token NIBBLES !
