Informations sur le prix de Nibbles (NIBBLES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) -0.18% Variation du prix (7 j) +5.56% Variation du prix (7 j) +5.56%

Le prix en temps réel de Nibbles (NIBBLES) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NIBBLES a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIBBLES est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NIBBLES a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, -0.18% sur 24 heures et de +5.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nibbles (NIBBLES)

Capitalisation boursière $ 66.20K$ 66.20K $ 66.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 66.20K$ 66.20K $ 66.20K Offre en circulation 141.99B 141.99B 141.99B Offre totale 141,991,148,995.8794 141,991,148,995.8794 141,991,148,995.8794

La capitalisation boursière actuelle de Nibbles est de $ 66.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIBBLES est de 141.99B, avec une offre totale de 141991148995.8794. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 66.20K.