Tokenomics de NEM (XEM)
Tokenomics et analyse de prix de NEM (XEM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NEM (XEM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur NEM (XEM)
NEM was a blockchain platform launched in March of 2015. At the time it was one of the pioneers of the industry and sought to improve on the imperfections found on other chains at the time. It was one of the first non-turing complete chains to feature user-defined tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and a P2P reputation system based on EigenTrust++. Its most notable contribution, however, was the PoI consensus mechanism which sought to reward on-chain activity and deter the concentration of wealth commonly associated with proof-of-stake. Its client, NIS, is written in Java. Today, NEM remains a highly-traded cryptocurrency. Current development is centered around NEM's merge with another blockchain platform: Symbol.
Tokenomics de NEM (XEM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NEM (XEM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XEM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XEM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de XEM, explorez le prix en direct du token XEM !
Prévision du prix de XEM
Vous voulez savoir dans quelle direction XEM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de XEM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
