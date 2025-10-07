Informations sur le prix de NEM (XEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00139343 Haut 24 h $ 0.00164717 Sommet historique $ 1.87 Prix le plus bas $ 0.00008482 Variation du prix (1 h) +2.51% Changement de prix (1J) -3.70% Variation du prix (7 j) -15.73%

Le prix en temps réel de NEM (XEM) est de $0.00158055. Au cours des dernières 24 heures, XEM a évolué entre un minimum de $ 0.00139343 et un maximum de $ 0.00164717, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XEM est $ 1.87, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008482.

En termes de performance à court terme, XEM a évolué de +2.51% au cours de la dernière heure, -3.70% sur 24 heures et de -15.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NEM (XEM)

Capitalisation boursière $ 14.22M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.22M Offre en circulation 9.00B Offre totale 8,999,999,999.0

La capitalisation boursière actuelle de NEM est de $ 14.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XEM est de 9.00B, avec une offre totale de 8999999999.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.22M.