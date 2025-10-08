Informations sur le prix de Nasdaq xStock (QQQX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 603.45 $ 603.45 $ 603.45 Bas 24 h $ 608.96 $ 608.96 $ 608.96 Haut 24 h Bas 24 h $ 603.45$ 603.45 $ 603.45 Haut 24 h $ 608.96$ 608.96 $ 608.96 Sommet historique $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Prix le plus bas $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) -0.49% Variation du prix (7 j) +0.84% Variation du prix (7 j) +0.84%

Le prix en temps réel de Nasdaq xStock (QQQX) est de $604.65. Au cours des dernières 24 heures, QQQX a évolué entre un minimum de $ 603.45 et un maximum de $ 608.96, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QQQX est $ 2,014.76, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 543.74.

En termes de performance à court terme, QQQX a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, -0.49% sur 24 heures et de +0.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nasdaq xStock (QQQX)

Capitalisation boursière $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.45M$ 16.45M $ 16.45M Offre en circulation 4.99K 4.99K 4.99K Offre totale 27,199.92231964 27,199.92231964 27,199.92231964

La capitalisation boursière actuelle de Nasdaq xStock est de $ 3.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QQQX est de 4.99K, avec une offre totale de 27199.92231964. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.45M.