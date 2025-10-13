Tokenomics de Morphware (XMW)
Tokenomics et analyse de prix de Morphware (XMW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Morphware (XMW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Morphware (XMW)
Morphware is a technology platform that delivers enterprise AI agent solutions using NVIDIA B200 and H200 GPUs. The company’s infrastructure is powered by hydroelectric energy from the Itaipu Dam, enabling cost-effective and sustainable AI services. Morphware also operates Bitcoin mining facilities utilizing excess clean energy, creating dual revenue streams. The Morphware Token (XMW) is used for platform governance, access to AI services, and participation in the project’s ecosystem. The platform offers a range of AI solutions for workflow automation, data extraction, and content generation, with a focus on efficiency, transparency, and sustainability.
Tokenomics de Morphware (XMW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Morphware (XMW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XMW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XMW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de XMW, explorez le prix en direct du token XMW !
Prévision du prix de XMW
Vous voulez savoir dans quelle direction XMW pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de XMW combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
