Informations sur le prix de Morphware (XMW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02725275 Haut 24 h $ 0.03355266 Sommet historique $ 0.250092 Prix le plus bas $ 0.00563276 Variation du prix (1 h) -0.98% Changement de prix (1J) +12.27% Variation du prix (7 j) +7.39%

Le prix en temps réel de Morphware (XMW) est de $0.03322289. Au cours des dernières 24 heures, XMW a évolué entre un minimum de $ 0.02725275 et un maximum de $ 0.03355266, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XMW est $ 0.250092, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00563276.

En termes de performance à court terme, XMW a évolué de -0.98% au cours de la dernière heure, +12.27% sur 24 heures et de +7.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Morphware (XMW)

Capitalisation boursière $ 25.94M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 40.97M Offre en circulation 780.58M Offre totale 1,232,922,769.0

La capitalisation boursière actuelle de Morphware est de $ 25.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XMW est de 780.58M, avec une offre totale de 1232922769.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.97M.