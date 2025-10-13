Tokenomics de MamaBull (MAMA)
Tokenomics et analyse de prix de MamaBull (MAMA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MamaBull (MAMA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur MamaBull (MAMA)
MamaBull ($MAMA) is a community-driven token on Solana designed to power MamaPay™, a crypto-fiat banking platform. It enables offshore banking, instant crypto-to-fiat transactions, and global payments. Holders can stake $MAMA to unlock cashback rewards, lower transaction fees, and a platform revenue share.
With renounced ownership, no buy/sell taxes, and burned LP tokens, $MAMA ensures security, transparency, and long-term value. Backed by a strong marketing team and strategic partnerships, it bridges blockchain technology with traditional finance for real-world utility.
Tokenomics de MamaBull (MAMA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MamaBull (MAMA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MAMA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MAMA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MAMA, explorez le prix en direct du token MAMA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
