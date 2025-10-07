Informations sur le prix de MamaBull (MAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.004002$ 0.004002 $ 0.004002 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.30% Changement de prix (1J) +2.65% Variation du prix (7 j) +15.75% Variation du prix (7 j) +15.75%

Le prix en temps réel de MamaBull (MAMA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MAMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAMA est $ 0.004002, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MAMA a évolué de -0.30% au cours de la dernière heure, +2.65% sur 24 heures et de +15.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MamaBull (MAMA)

Capitalisation boursière $ 614.70K$ 614.70K $ 614.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 614.70K$ 614.70K $ 614.70K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,950,007.592982 999,950,007.592982 999,950,007.592982

La capitalisation boursière actuelle de MamaBull est de $ 614.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAMA est de 999.95M, avec une offre totale de 999950007.592982. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 614.70K.