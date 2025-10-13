Tokenomics de Limoverse (LIMO)
Limoverse is an innovative health and wellness ecosystem powered by blockchain technology and the $LIMO token. At its core is the Limoverse SuperApp, a comprehensive platform that integrates advanced tools to support individuals on their journey to optimal health and well-being.
Ecosystem Overview • AI Personal Trainer: Offers personalized workout plans with real-time motion analysis for effective fitness tracking. • LV Health Vitals: Enables users to monitor vital health data daily, promoting proactive well-being. • Biological Age Analysis: Provides insights into biological age and its connection to lifestyle choices. • Partnerverse: Grants access to exclusive services, rewards, and perks from a global network of health and wellness partners. • Limoversity: Delivers expert-led courses on health, fitness, and nutrition to expand user knowledge. • MAIA AI: Your personal health agent that reads your reports, understands your genetics, and gives you truly personalized insights for better living. • LimoFi Cards: A next-gen financial layer that allows users to spend crypto directly like cash, earn $LIMO cashbacks tied to the wellness ecosystem, and make borderless payments bringing Banking 3.0 into the world of health and lifestyle.
Through the $LIMO token, Limoverse incentivizes users to stay consistent with their health goals, unlocking rewards and premium features within the ecosystem. The platform combines blockchain transparency with cutting-edge technology, offering a seamless and engaging experience for all users.
Limoverse is building a decentralized future where health and wellness are accessible, personalized, and rewarding for individuals globally.
Tokenomics de Limoverse (LIMO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Limoverse (LIMO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LIMO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LIMO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de LIMO
Vous voulez savoir dans quelle direction LIMO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LIMO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
