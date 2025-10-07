Informations sur le prix de Limoverse (LIMO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00417761 $ 0.00417761 $ 0.00417761 Bas 24 h $ 0.00438823 $ 0.00438823 $ 0.00438823 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00417761$ 0.00417761 $ 0.00417761 Haut 24 h $ 0.00438823$ 0.00438823 $ 0.00438823 Sommet historique $ 0.154561$ 0.154561 $ 0.154561 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +2.06% Variation du prix (7 j) +1.36% Variation du prix (7 j) +1.36%

Le prix en temps réel de Limoverse (LIMO) est de $0.00429213. Au cours des dernières 24 heures, LIMO a évolué entre un minimum de $ 0.00417761 et un maximum de $ 0.00438823, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIMO est $ 0.154561, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LIMO a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +2.06% sur 24 heures et de +1.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Limoverse (LIMO)

Capitalisation boursière $ 480.59K$ 480.59K $ 480.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.30M$ 42.30M $ 42.30M Offre en circulation 113.63M 113.63M 113.63M Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Limoverse est de $ 480.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIMO est de 113.63M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.30M.