Tokenomics de LILLY ($LILLY)
Tokenomics et analyse de prix de LILLY ($LILLY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LILLY ($LILLY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur LILLY ($LILLY)
Lilly is a cat themed memecoin on the Hyperliquid EVM, it was launched through LiquidLaunch and was the first Lilly to be created and bonded there. Lilly was the cat of the cofounder of Liquidlaunch, Josh. The pure purpose of Lilly is vibing and rewarding our community while driving attention to especially the Hyperliquid EVM. We are running meme, raid, art etc. contests as seens on our socials to consistently build our community and reach.
Tokenomics de LILLY ($LILLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LILLY ($LILLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $LILLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $LILLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $LILLY, explorez le prix en direct du token $LILLY !
Prévision du prix de $LILLY
Vous voulez savoir dans quelle direction $LILLY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $LILLY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité