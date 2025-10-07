Informations sur le prix de LILLY ($LILLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) +1.07% Variation du prix (7 j) -4.16% Variation du prix (7 j) -4.16%

Le prix en temps réel de LILLY ($LILLY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $LILLY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $LILLY est $ 0.00100833, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $LILLY a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, +1.07% sur 24 heures et de -4.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LILLY ($LILLY)

Capitalisation boursière $ 543.01K$ 543.01K $ 543.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 543.01K$ 543.01K $ 543.01K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LILLY est de $ 543.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $LILLY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 543.01K.