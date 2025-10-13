Tokenomics de Levana (LVN)
Tokenomics et analyse de prix de Levana (LVN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Levana (LVN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Levana (LVN)
Levana Well-funded Perps is a protocol for perpetual swaps, which are leveraged trading contracts. It aims to manage risk and provide benefits to both traders and liquidity providers.
For traders, Levana's solution is to make all positions "well-funded," meaning that the maximum profit for each position is locked in advance. This eliminates the possibility of bad debt and insolvency, providing greater security.
Liquidity providers, on the other hand, receive a yield for taking on the risk of market instability. They supply funds that act as collateral, and in return, they earn a fee with a risk premium.
The protocol addresses the issues with existing perpetual swap models, such as the virtual AMM. These models rely on complex mechanisms to maintain price stability, but they have limitations and can be risky in volatile markets.
By separating different trading pairs and creating a decentralized market for liquidity, Levana reduces the risk of contagion between different markets. This also makes it easier to expand to other blockchain networks.
Overall, Levana's perpetual swaps protocol offers a reliable and secure platform for traders and liquidity providers. It ensures fair settlement, minimizes risks, and allows for the development of additional financial protocols on top of tokenized positions.
Tokenomics de Levana (LVN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Levana (LVN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LVN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LVN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LVN, explorez le prix en direct du token LVN !
Prévision du prix de LVN
Vous voulez savoir dans quelle direction LVN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LVN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
