Informations sur le prix de Levana (LVN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00441284 $ 0.00441284 $ 0.00441284 Bas 24 h $ 0.0048025 $ 0.0048025 $ 0.0048025 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00441284$ 0.00441284 $ 0.00441284 Haut 24 h $ 0.0048025$ 0.0048025 $ 0.0048025 Sommet historique $ 0.894668$ 0.894668 $ 0.894668 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -0.71% Variation du prix (7 j) +9.85% Variation du prix (7 j) +9.85%

Le prix en temps réel de Levana (LVN) est de $0.00474566. Au cours des dernières 24 heures, LVN a évolué entre un minimum de $ 0.00441284 et un maximum de $ 0.0048025, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LVN est $ 0.894668, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LVN a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -0.71% sur 24 heures et de +9.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Levana (LVN)

Capitalisation boursière $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Offre en circulation 774.27M 774.27M 774.27M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Levana est de $ 3.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LVN est de 774.27M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.74M.