Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KYVE Network (KYVE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.
Tokenomics de KYVE Network (KYVE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KYVE Network (KYVE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KYVE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KYVE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KYVE, explorez le prix en direct du token KYVE !
