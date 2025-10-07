Informations sur le prix de KYVE Network (KYVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00639199 Haut 24 h $ 0.00752376 Sommet historique $ 0.17427 Prix le plus bas $ 0.00514688 Variation du prix (1 h) -0.15% Changement de prix (1J) +5.41% Variation du prix (7 j) +2.78%

Le prix en temps réel de KYVE Network (KYVE) est de $0.00673764. Au cours des dernières 24 heures, KYVE a évolué entre un minimum de $ 0.00639199 et un maximum de $ 0.00752376, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KYVE est $ 0.17427, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00514688.

En termes de performance à court terme, KYVE a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +5.41% sur 24 heures et de +2.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KYVE Network (KYVE)

Capitalisation boursière $ 7.12M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.43M Offre en circulation 1.06B Offre totale 1,251,796,317.719356

La capitalisation boursière actuelle de KYVE Network est de $ 7.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KYVE est de 1.06B, avec une offre totale de 1251796317.719356. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.43M.