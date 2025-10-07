Informations sur le prix de KIRA Network (KEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00853088 $ 0.00853088 $ 0.00853088 Bas 24 h $ 0.00891114 $ 0.00891114 $ 0.00891114 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00853088$ 0.00853088 $ 0.00853088 Haut 24 h $ 0.00891114$ 0.00891114 $ 0.00891114 Sommet historique $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +3.22% Variation du prix (7 j) +5.99% Variation du prix (7 j) +5.99%

Le prix en temps réel de KIRA Network (KEX) est de $0.00887903. Au cours des dernières 24 heures, KEX a évolué entre un minimum de $ 0.00853088 et un maximum de $ 0.00891114, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEX est $ 2.72, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KEX a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +3.22% sur 24 heures et de +5.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KIRA Network (KEX)

Capitalisation boursière $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Offre en circulation 224.00M 224.00M 224.00M Offre totale 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KIRA Network est de $ 1.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEX est de 224.00M, avec une offre totale de 300000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.66M.